برازفيل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستوفي اليوم الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما.ونقلت وكالة أنباء الكونغو، تأكيد نجله جاك يومبي أوبانغو أن والده توفي أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.يُذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.// انتهى //02:10ت م0250