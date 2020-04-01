بريدة 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يقوم بمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، إثر إغلاق محلات الحلاقة الرجالية، وإحضار حلاق لمحل إقامته وتوثيق ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله تعالى - عن ضبطه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.// انتهى //02:38ت م0252