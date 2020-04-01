الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض: لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية.مجلس الوزراء يعقد جلسة افتراضية ويستعرض جهود مكافحة كورونا.الصحة العالمية تدعو الدول لتبني خطوات المملكة الرائدة.الضمان يعيد مستفيدي "رجب" بأثرٍ رجعي.فرنسا واليابان تدينان الاعتداءات الحوثية على المملكة.كبار العلماء: صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي.المفتي: صواريخ الحوثي الإرهابية عدوان غاشم وغدر وخيانة.الحوثي يستهدف أمن واستقرار الخليج.السديس: إطلاق الصواريخ على الرياض وجازان إمعان في الكيد ووجه كالح للمغرضين.د. جوانا جاينز: المملكة كانت استباقية في أزمة كورونا.جمعيات المدينة تقدم 500 ألف ريال لتوفر احتياجات الأحياء المعزولة.كورونا يكسر بروتوكولات مجلس الأمن.وفيات قياسية في إسبانيا.. والعزل يتمدد عالمياً.جوانب مظلمة لـ"كوفيد - 19" لم تجد لها حل!.كوريا الشمالية تهدّد بتعطيل الحوار مع أميركا.خلافات غانتس ونتنياهو تبدد تشكيل حكومة الاحتلال.واشنطن تجدد القيود على نووي إيران.// يتبع //07:16ت م0005