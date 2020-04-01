طرابلس 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب المجلس الرئاسي بدعوات الأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم وسفارة الولايات المتحدة لإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام وعودة مجلس إدارة المصرف إلى الانعقاد للاضطلاع بمهامه التي حددها القانون، وتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي في ظل الظروف الطارئة.وأشارت إلى ترحيب الجيش الليبي بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني" ابتداءً من اليوم، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.وواصلت صحف الأربعاء اهتمامها بالأوضاع العسكرية في ليبيا، مشيرةً إلى استمرار انتهاك الهدنة بين طرفي النزاع في العديد من المحاور جنوب العاصمة.// انتهى //08:40ت م0013