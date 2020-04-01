بيروت 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد التي وصلت إلى حد توقف المصارف بشكل شبه كامل تزويد مودعيها بالدولار الأمريكي في حين تواصل الجهات المعنية تكثيف إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى وصف الأمين العام للأمم المتّحدة انطونيو غوتيريش في تصريح له جائحة ( كوفيد - 19 ) بأسواء أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً.ولفتت الانتباه إلى تحذير الهيئة الفرنسية للأدوية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للعلاجات التي أختبرت لمرض (كوفيد ـ 19) ، داعيةً إلى عدم استخدامها في أي حال للتطبيب الذاتي.وأخبرت الصحف عن إعلان الحكومة البريطانية أن أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت صادمة جداً، مشددةً على أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد ولا يمكن تحديد موعد حدوث ذلك.// انتهى //10:10ت م0023