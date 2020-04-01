طوكيو 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسشكلت حكومة اليابان، اليوم فريقًا تابعًا لمجلس الأمن القومي وكلفته بوضع خطة إستراتيجية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وذلك في ضوء تطور قدرة اليابان التنافسية في المجالين التقني والاقتصادي.وأبانت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يركز الفريق الحكومي الجديد على التغلب على فيروس كورونا على وجه التحديد بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية اليابانية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس.وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد أمام جلسة برلمانية مؤخرًا أن النقطة المهمة بالنسبة للفريق الاقتصادي هي التفكير في وضع السياسات الصناعية من وجهة نظر الأمن القومي.ومن المقرر أن يجمع الفريق الحكومي السابع التابع للمجلس القومي الياباني المعلومات من مختلف الوزارات الحكومية للخروج بسياسات إستراتيجية.// انتهى //10:15ت م0024