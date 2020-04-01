القاهرة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" حتى تعبر مصر تلك الأزمة، مبينًا أن ما تحقق حتى الآن من تلك الإجراءات يدعو للاطمئنان.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية أمس عن إصابة 54 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و5 حالات وفاة، وتعافي 157 حالة.ونوّهت إلى تحذير الأمم المتحدة أمس من خطورة تفشي فيروس "كورونا" على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن، كما حذّرت من خطورة أوضاع المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.وتابعت إعلان اللجنة الانتخابية الإثيوبية أمس تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس المقبل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.وأفادت بأن الولايات المتحدة شهدت أكبر معدل وفيات في 24 ساعة سبب فيروس "كورونا"، متجاوزًا 540 حالة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أمريكا إلى 3001 شخصًا، فضلاً عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلةً ضعف الإصابات في الصين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن هناك 50 لقاحًا قيد الاختبار لإيجاد علاج فعّال من أجل القضاء على فيروس "كورونا" المستجد.// انتهى //10:15ت م0025