رام الله 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، أقوال الحكومة الفلسطينية إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأن هناك 522 عينة قيد الفحص في المختبر المركزي بمدينة رام الله.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقل جيش الاحتلال أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله, وهدمت جرافات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم.وتابعت بمطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات دول العالم بالضغط على المحتل الإسرائيلي للاستجابة فورًا لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفًا وتضررًا، بمن في ذلك المسنون والقصّر الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو من أمراض مزمنة، والمعتقلون الإداريون.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أهمية اجتماع مجلس الأمن والاجماع الدولي حول واجب تنفيذ قرار مجلس الامن (2334) الذي ينص على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.// انتهى //10:23ت م0030