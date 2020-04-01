بغداد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على تداعيات وتأثيرات تفشي وباء كورونا في العالم عمومًا والعراق بشكل خاص , منوهةً بتسجيل 694 إصابة حتى أمس في البلاد , مبرزةً الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لجنة الأزمة الوزارية لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره.وتطرقت الصحف على تخصيص مكافآت تشجيعية للأطقم الصحية التي استنفرت طاقاتها البشريَّة والفنيَّة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد ، مطالبةً بزيادة التخصيصات الماليَّة الطارئة للمحافظات التي تشهد انتشارًا واسعا لوباء كورونا, خاصة بغداد والنجف.وعرجت على الوضع الاقتصادي في البلاد ، مبرزةً دعوة اللجنة المالية في مجلس النواب إلى إعادة النظر بالسياسة الاقتصاديَّة خلال المرحلة المقبلة, وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية.ونوهت الصحف بالخيارات التي تعكف وزارة التربية على دراستها , مشيرةً إلى أن استئناف الدوام في المدارس من عدمه مرهون بتقييم الوضع الصحي الذي تحدده خلية الأزمة الوزارية.// انتهى //11:29ت م0045