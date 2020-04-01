جازان 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأوضحت "صحة جازان" أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفياتها بلغت 30107 عملية جراحية، وذلك خلال العام الماضي, مشيرةً إلى أن العمليات الجراحية شملت معظم التخصصات الطبية، إذ بلغ عدد عمليات الجراحة العامة 7116 عملية، وجراحة الأوعية الدموية 256 عملية، وجراحة القلب والصدر 121 عملية، وجراحة المسالك البولية 660 عملية.وأضافت أن عدد عمليات التجميل والحروق بلغ 474 عملية، وجراحة العظام والعمود الفقري 4972 عملية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة 1546 عملية، وجراحة الأسنان والفكين 450 عملية، وجراحة الأطفال 362 عملية، وجراحات النساء والولادة 5474 عملية، وجراحة العيون 1507 عملية، وجراحة المخ والأعصاب 269 عملية، بالإضافة إلى 671عملية جراحية متنوعة أخرى, مبينةً أن عدد جراحات اليوم الواحد التي أجريت في مستشفياتها بلغ 6229 عملية، وذلك خلال الفترة نفسها.وأشارت صحة جازان إلى أن مستشفى الملك فهد المركزي يُعد أكثر المستشفيات التي أجريت فيها جراحات اليوم الواحد؛ حيث بلغ عددها 1777 عملية ،وتبعه مستشفى الأمير محمد بن ناصر، الذي أجرى 1530 عملية، ثم مستشفى صامطة العام، وبلغت عملياته 819 عملية، كما أجرى مستشفى أبو عريش العام 814 عملية، فيما أجرى مستشفى بيش العام 365 عملية.// انتهى //11:31ت م0046