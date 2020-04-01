الطائف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" خلال جولتها اليومية بمحافظة الطائف اليوم، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الصيدليات بالمحافظة، إلى جانب توفر المواد الطبية، من معقمات وأدوية وقفازات وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد حفاظا على صحة المواطن والمقيم.وعملت الصيدليات الخاصة والمركزية بالمحافظة على توفير وسائل السلامة، وكل ما يلبي طلبات المتسهلك، حيث تشهد تلك الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية المتنوعة بين الكمام والمعقم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.من جانبه نوه الصيدلي نايف النمري بما اتخذته الحكومة الرشيدة - حفظها الله - من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تجلى في الاهتمام وبالدرجة الأولى بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن العزيز.وعزا النمري ما تقدمه الصيدليات من خدمات طبية وتوعوية بالواجب الوطني، الذي يتحتم على الجميع الوقوف جنباً إلى جنب لتخطي هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن ذلك لن يتحقق الا بتضافر الجهود من الجميع والوقوف صفاً واحداً مع الدولة ومساندتها في تفعيل الحزم الوقائية والاحترازية في مكافحة فايروس كورونا، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.// انتهى //11:34ت م0047