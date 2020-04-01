نجران 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسقام فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران بمبادرة تضمنت توزيع 3000 معقم وكمام طبي وقفازات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.وأوضح مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران راشد آل منجم، أن المركز أطلق هذه المبادرة من منطلق واجبه الوطني، وضمن رسالته المجتمعية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي لتوعية المواطنين والمقيمين لتعزيز سبل الوقاية من الفيروس.// انتهى //11:38ت م0048