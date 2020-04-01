جدة 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم وعي وثقافة المواطنين والمقيمين بتطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا ، والذي أسهم بدوره في التسهيل على المراكز التجارية والتموينية وكافة المرافق الخدمية لتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة .وبرزت استجابة المواطنين والمقيمين لهذه الإجراءات من خلال تعاونهم مع هذه المرافق والتزامهم بالتنظيمات التي وضعتها ، ومن ذلك ترك مسافة بين كل متسوق ولبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات خلال تواجدهم للتسوق والتزود بالمؤن والمستلزمات الضرورية بعد انتهاء فترة منع التجول .وأظهرت جولة " واس" على عدد من المراكز التجارية والأسواق والمطاعم والصيدليات وغيرها من المرافق بمحافظة جدة ، تفهم الجميع بأهمية هذه الإجراءات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من انتقال العدوى ، وحرصهم على ترك المسافة المناسبة والتي حددتها بعض الأسواق ، بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف ، وعدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول للتسوق لطلب الخدمة التي يريدونها .كما خصصت العديد من المراكز التجارية بالمحافظة كوادر بشرية عند المداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى ومنها القفازات والكمامات والمعقمات ، والتي بدت مظاهر الالتزام من الجميع واضحة من خلال استخدامهم لهذه المستلزمات قبل دخولهم والحرص على التعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك .// انتهى //11:39ت م0049