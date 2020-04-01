عام / عدسة "واس" توثق وعي وثقافة المواطنين والمقيمين بمحافظ جدة بتطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
جدة 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واس
رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم وعي وثقافة المواطنين والمقيمين بتطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا ، والذي أسهم بدوره في التسهيل على المراكز التجارية والتموينية وكافة المرافق الخدمية لتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة .
وبرزت استجابة المواطنين والمقيمين لهذه الإجراءات من خلال تعاونهم مع هذه المرافق والتزامهم بالتنظيمات التي وضعتها ، ومن ذلك ترك مسافة بين كل متسوق ولبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات خلال تواجدهم للتسوق والتزود بالمؤن والمستلزمات الضرورية بعد انتهاء فترة منع التجول .
وأظهرت جولة " واس" على عدد من المراكز التجارية والأسواق والمطاعم والصيدليات وغيرها من المرافق بمحافظة جدة ، تفهم الجميع بأهمية هذه الإجراءات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من انتقال العدوى ، وحرصهم على ترك المسافة المناسبة والتي حددتها بعض الأسواق ، بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف ، وعدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول للتسوق لطلب الخدمة التي يريدونها .
كما خصصت العديد من المراكز التجارية بالمحافظة كوادر بشرية عند المداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى ومنها القفازات والكمامات والمعقمات ، والتي بدت مظاهر الالتزام من الجميع واضحة من خلال استخدامهم لهذه المستلزمات قبل دخولهم والحرص على التعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك .
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