نجران 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 1269 جولةً تفتيشية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 333 بلاغاً وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين .واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار .ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //11:44ت م0052