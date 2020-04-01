حائل 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسنفذت "صحة حائل" مؤخراً، خطوة رائدة تضمنت تخصيص عدداً محدداً من العمالة للقيام بمهام النظافة في قسم العزل بمستشفى الملك سلمان التخصصي، وذلك لضمان تغطية العمل في القسم على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تم تدريب العمالة المختارة بعناية على كيفية التعامل مع نظافة غرف العزل والطريقة الصحيحة للملابس الخاصة بالوقاية وكذلك نظافة اليدين بعد كل عملية تنظيف.وجرى ذلك بعد أن تم توزيع منشورات توعوية بلغات العمالة المختارة حول كل مايتعلق بفيروس كورونا وطريقة العمل والتعامل السليم مع جميع الأعمال المحددة لهم، إضافةً إلى ذلك ولزيادة الحرص على تجويد الاحترازات، كما تم تخصيص السكن الخاص لهم داخل المستشفى، بحيث لا يختلطون بأحد من العمالة في بقية أقسام المستشفى، وذلك على مدار المناوبات بالإضافة إلى صرف وجبات التغذية لهم مجاناً من قسم التغذية في المستشفي.يذكر أنه تم حصر الأسماء المكلفة بذلك ومراقبتهم بشكل يومي من قبل فرق مكافحة العدوي وتقييمهم صحياً باستمرار.// انتهى //11:44ت م0053