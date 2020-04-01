بروكسل 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسأعلن حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) عقد اجتماع لوزراء خارجيته يوم غدٍ في بروكسل.وتشارك جمهورية شمال مقدونيا للمرة الأولى في أعمال المجلس الوزاري الأطلسي بعد انضمامها رسميًا الأسبوع الحالي للحلف حيث سيتم بحث تنسيق جهود دولهم لمواجهة وباء كورنا المستجد ودور الناتو في نقل الإمدادات والمساعدات الصحية بين الدول الأعضاء.كما سيبحثون في جلسة خاصة الأوضاع في الجوار الجنوبي للناتو وتحديدًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي مع التركيز على العراق وأفغانستان.وأعلن الحلف عن تعيين وزير الداخلية الألماني الأسبق توماس ديمزيار ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق ارون ميتشل على رأس فريق للخبراء للتفكير في مستقبل الأداء الإستراتيجي للحلف وفق توصيات قمة لندن الأطلسية عام 2019 .// انتهى //11:46ت م0054