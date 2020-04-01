الرباط 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) رصد ثلاث جوائز في ثلاث مجالات ثقافية، في إطار مبادرة "الثقافة عن بعد" التي تتضمن بناء القدرات وتحفيز المواهب والطاقات الإبداعية والفنية.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن قيمة الجائزة الأولى تبلغ ستة آلاف دولار، والثانية أربعة آلاف دولار، والثالثة ألفي دولار، بالإضافة إلى شهادات تقديرية، في مجالات كتابة القصة القصيرة ورسم لوحة فنية.وستتولى اللجان الوطنية وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء التواصل مع المؤسسات التربوية لدعوة التلاميذ والطلبة إلى المشاركة في المسابقات، وتختار هذه الجهات ثلاثة أعمال من كل صنف، وترسلها إلى الإيسيسكو مع نهاية شهر يونيو 2020، حيث ستشكل المنظمة لجنة تحكيم دولية متخصصة لاختيار أفضل ثلاثة أعمال من كل فرع من مجموع الأعمال المرسلة.وأعلنت المنظمة أن المبادرة تدخل في إطار " بيت الإيسيسكو الرقمي " التي أطلقتها سعيًا منها إلى دعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة جائحة كورونا، وإيجاد الحلول البديلة لضمان استدامة العمل التربوي والعلمي والثقافي الذي تنهض به.وتشمل مبادرة الإيسيسكو الجديدة تكوين وبناء القدرات عن بُعد لفائدة الأطر العاملة في مجالات التراث، حيث ستُعد المنظمة وتبث عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من 15 أبريل 2020، مجموعة من الفيديوهات تتضمن البرامج التكوينية في مجالات التراث المادي وغير المادي، وتوثيق التراث الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والأزمات والكوارث في المواقع التراثية والمتاحف، ثم تقنيات تسجيل المواقع والمعالم التراثية على قائمتي التراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي، وتأهيل الحرف اليدوية المهددة بالاندثار، إضافة إلى تعزيز المبادئ العامة لإدارة المتاحف في العالم الإسلامي، و حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.وتقدم المبادرة أيضًا دعوة للقراءة عن بُعد، للاستفادة من المكتبات الرقمية المتاحة على موقع الإيسيسكو والمواقع الأخرى المتاحة.// انتهى //12:03ت م0056