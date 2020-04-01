الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسنفذ المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب" بالديوان العام للمحاسبة من خلال فريق منظومة الرقابة الإلكترونية (شــامل) بالديوان اليوم، ورشة تدريبية عن بعد لمنسوبي عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، بهدف أتمتة الإجراءات الرقابية وتفعيل الربط الآلي بين الديوان وتلك الجهات عبر منظومة شامل الإلكترونية.واستهدفت الورشة 300 موظف من منسوبي الجهات الحكومية من مختلف مناطق المملكة، جرى خلالها استعراض آلية عمل منصة (شــامل)، وتوضيح آلية الرد على ملاحظات الديوان، كما تم إجراء بعض التطبيقات العملية وطريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود.يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذها الديوان لتوفير البدائل المناسبة التي اثبتت نجاحها وفاعليتها للحفاظ على استمرارية العمل، وعدم التأثر بالانقطاع المؤقت وضمان سلامة الموظفين.// انتهى //12:57ت م0073