مسقط 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 99ر3424 نقطة منخفضًا بـ 30ر23 نقطة وبنسبة 676ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 29ر3448 نقطة.وبلغت قيمة التداول 610 آلاف و 532 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 17 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 735 ألف و 254 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (211ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 10ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:09ت م0075