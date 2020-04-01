القاهرة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسينظم المكتب الكشفي العربي الإقليمي بالقاهرة عدداً من ورش العمل التفاعلية الافتراضية عن بعد لمجموعة من الموضوعات الهامة خلال الفترة من 13 ابريل الى 20 مايو 2020م، في السياسات العالمية للحركة الكشفية، والبرامج الكشفية العالمية، بهدف تنمية معارف وقدرات القيادات الكشفية بالجمعيات العربية الأعضاء، والمساهمة في الإعداد لتطبيق أداة تقييم الدعم العالمي.ووجه الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومُدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، الجمعيات الكشفية العربية بترشيح قائد وقائدة لكل ورشة، وتشجيعهم لمشاركة الشباب دون سن الثلاثين، على أن يكون للمرشحين دور بالجمعية في موضوع ورشة العمل، وأن يقوم المُشارك بإعداد تقرير مختصر عن ورشة العمل وخطة تنفيذية لنقل الخبرات على المستوى الوطني.وأفاد الأمين العام أن الورش قد وضع لها برنامج زمني دقيق باليوم والساعة، وستكون في مجالات العمل الانساني، وبرامج الشباب، والراشدون في الكشفية، وأداة تقييم الدعم العالمي GSAT ، والحماية من الأذى، وتقييم أثر الأنشطة، ومشاركة الشباب، وتنمية العضوية، وإطار عالم أفضل، ومهارات التحفيز، والقيادة.// انتهى //13:26ت م0078