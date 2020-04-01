لندن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسطغت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على تغطيات الصحف البريطانية الصادرة اليوم خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الكبير على هيئة الرعاية الصحية جراء ارتفاع عدد المصابين.وأشارت الصحف إلى تسجيل السلطات الصحية أمس أكبر عدد وفيات جراء المرض منذ بدء الأزمة، مشيرةً إلى تحذير رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع كبير في عدد الإصابات والضحايا قبل أن تبدأ الحالات في الإنحسار.وتناولت الصحف تحذيرات من أن الخدمات الصحية في أفغانستان ربما تشهد ضغوط متزايدة خلال الأيام القادمة جراء إرتفاع عدد المواطنين العائدين من إيران هرباً من تفشي المرض هناك.وتطرقت إلى ارتفاع عدد ضحايا فيروس كرونا بصورة كبيرة في أسبانبا والولايات المتحدة الأمريكية، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية بشكل أفضل للسيطرة على إنتشار المرض.// انتهى //13:27ت م0080