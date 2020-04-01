الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 64.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6569.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية, الواحة, الأندلس, كهرباء السعودية, واتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو, الدوائية, الوطنية, المواساة, والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.77% .في حين كانت أسهم شركات الإنماء, أرامكو السعودية، التصنيع, سيرا, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي, الإنماء, اس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 108.15 نقطة ليقفل عند مستوى 5626.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 209 آلاف سهم تقاسمتها 524 صفقة.// انتهى //13:43ت م0082