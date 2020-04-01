الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر - خميس مشيط بسرعة وتهور، وبعدم امتثاله لأمر منع التجول وحيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية) ، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً، عبر مواقع التواصل، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - بشرطة محافظة وادي الدواسر من القبض عليه وهو مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.// انتهى //13:57ت م0086