طرابلس 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأصدر المجلس الأعلى للدولة بليبيا أبدى فيه قلقه بشأن الغموض الذي يكتنف العملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وقال المجلس في بيان نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم إن إصرار الاتحاد الأوروبي على مراقبة البحر فقط يفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول الأهداف الحقيقية من ورائها.كما أهاب البيان بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الاضطلاع بدوره في المطالبة بتفسير واضح لهذه العملية، والاحتجاج لدى الاتحاد الأوروبي على ما يمارسه من معايير انتقائية.// انتهى //14:10ت م0087