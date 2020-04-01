الدمام 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسألزمت أمانة المنطقة الشرقية محلات بيع الورقيات والخضار والفواكه، وملاك المطاعم والبوفيهات، بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك، وذلك لضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.ويأتي هذا الإلزام ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة على كافة الأسواق والمحال الغذائية بالمنطقة الشرقية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين ولمنع وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانتقاله للمستهلكين.//انتهى//14:21ت م0088