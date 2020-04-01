الدمام 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة بقيق عمليات التعقيم والتطهير، في الشوارع العامة والأرصفة ومداخل المحلات وأماكن المشاة وذلك ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية ، في تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمناطق البلديات التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج أن البلدية بدأت عمليات التعقيم بعد بدء وقت حظر التجول، وذلك لخلوا الأماكن من السيارات والمارة في الشوارع، لافتا الى أن العمل يتم بالتعاون مع شرطة المحافظة .وبين أنه يشارك في حملات التعقيم والتطهير 99 آلية ومعدة، و 33 فردا ، وأن عدد المواقع التي تم تعقيمها يوم أمس الثلاثاء بلغ 63 موقعا ، كما قام المراقبون الميدانين خلال الحملة يوم أمس، بجولات بلغت 34 جولة على المحلات الغذائية، وأسفرت عن تحرير 22 إشعارا للمحلات التجارية المخالفة.وتكثف أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالبلديات التابعة لها أعمال التعقيم في جميع أنحاء المحافظة وكذلك الهجر التابعة لها لمنع انتشار أو تفشي فيروس كورونا المستجد ولسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //14:22ت م0089