أبها 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأطلقت أمانة عسير أمس، مبادرة تعنى بتوزيع المعقمات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا مجاناً ، على العاملين في الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية ودور الأيتام ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لمنع انتشار الفيروس واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.وأكد امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، واستشعارا من الأمانة بضرورة التكاتف والعمل على الحد من انتشار الفيروس، وإيمانًا بأهمية المساهمة المجتمعية للوقاية منه ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية، مبينا أن الأمانة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لتوزيع المعقمات خلال الأيام القادمة لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة بما يتوافق مع القدرة الإنتاجية لمختبراتها.ولفت الحميدي إلى أن المعقمات المصنعة عبر مختبرات الأمانة روعي مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء ، مشيراً أنه تم توزيع أكثر من 300 عبوة بسعة 350 ملليلتر في يوم المبادرة الأول ، مؤكدًا على مضاعفة الجهود لرفع الطاقة الإنتاجية خلال الأيام القادمة.وتأتي المبادرة امتدادًا للخطوات الإحترازية التي تتخذها الأمانة للحد من انتشار الفيروس لتشمل رجال الأمن العاملين في الميدان وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المناوبة، والجمعيات الخيرية و دور الأيتام و دور الرعاية.// انتهى //14:47ت م0091