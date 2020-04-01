الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون يوم أمس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا اتفق خلالها على تبادل الرحلات الجوية لإجلاء رعايا البلدين العالقين ابتداء من يوم الجمعة.وأبرزت إعلان قائد الأركان العامة للجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة جاهزية القوات المسلحة لمواجهة وباء فيروس كورونا عبر كامل التراب الجزائري.وأخبرت عن مخاوف منظمة الصحة العالمية من عودة انتشار وباء كوفيد-19 في القارة الآسيوية، مشيرة إلى أن أياما صعبة تنتظر بلدان القارة الإفريقية بعد بدء تراجع معدل الإصابة في القارة الأوروبية.// انتهى //14:58ت م0092