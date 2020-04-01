الدمام 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها تعقيم وتطهير الطرقات والشوارع الرئيسة والميادين والأسواق وأجهزة الصراف وكافة الأماكن التي يرتادها المجتمع.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى أنه تم تعقيم أكثر من 85 بالمئة من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة من خلال نظافة الشوارع والطرقات، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام ، إضافة إلى المرافق العامة من خلال أجهزة الرش والتعقيم والتطهير المخصصة بمشاركة أكثر من 12 ألف فرد، وأكثر من 1800 آلية ومعدة.وأبان الصفيان أن الأمانة تقوم بنشر المقاطع والعبارات التوعوية الخاصة بتوعية المجتمع حول الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كافة إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة هذه الجائحة.//انتهى//14:59ت م0093