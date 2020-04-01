الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واستنظم لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان دورة تدريبية إلكترونية عن بعد حول (آليات تطبيق آلية الإحالة الوطنية)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة ممثلين عن اللجنة.وتستهدف الدورة التي تستمر يومين متتاليين؛ تدريب الفريق الوطني المركزي حول تطبيق آلية الإحالة الوطنية، لمتابعة حالات الاتجار بالأشخاص ومتابعة أوضاع الضحايا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.وتغطي الدورة التي يقدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات مفهوم الاتجار بالقانون الوطني والاتفاقيات الدولية، ومحاور القانون الوطني ومراحل آلية الإحالة الوطنية، ودور الجهات المختلفة في تطبيق آلية الإحالة الوطنية وتطبيقات عملية حول ذلك.فيما ستقام هذه الندوة أيضا في عدد من مناطق المملكة المختلفة.// انتهى //15:25ت م0112