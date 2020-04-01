بيروت 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 1.23% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 604.98 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66 ألفاً و882 سهماً، بقيمة 650 ألفاً و128 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 39 صفقات.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و281 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و203 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:36ت م0116