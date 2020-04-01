بغداد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأعلنت الخارجية العراقية عن تسجيل حالة وفاة واحدة و7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لدى الجالية العراقية خارج البلاد "بحسب بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم ".وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات العراقية في عموم دول العالم إلى 3 حالات، فيما يرتفع عدد الإصابات الكلية المؤكدة إلى 63 حالة، بينما سُجلت حالتا شفاء تام.// انتهى //15:36ت م0117