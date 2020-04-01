الجزائر 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري بكل من الجلفة وسكيكدة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بمحافظة تبسة دمرت قنبلتين تقليديتي الصنع، فيما انقذت قوات حرس السواحل 13 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة وانتشلت جثث ثلاثة آخرين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن ثلاثة مفقودين، وذلك إثر غرق القارب المطاطي الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال شرق مستغانم.// انتهى //15:37ت م0118