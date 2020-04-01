الكويت 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر74 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4748 نقطة بنسبة هبوط بلغت 55ر1%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 09ر99 مليون سهم تمت عبر 7698 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر20 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر43 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4039 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر1% من خلال كمية أسهم بلغت 7ر46 مليون سهم تمت عبر 1712 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر2 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر90 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5108 نقاط بنسبة هبوط بلغت 73ر1% من خلال كمية أسهم بلغت 3ر52 مليون سهم تمت عبر 5986 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر17 مليون دينار.// انتهى //15:39ت م0121