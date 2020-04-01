طرابلس 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا دعوته لأطراف النزاع في ليبيا إلى إيقاف القتال على الفور، والسماح للأجهزة الطبية بأداء مهامها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأكد المكتب أنه بعد تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا في ليبيا، وارتفاع العدد الإجمالي الآن إلى 10 حالات، فإنه يجب أن يتوقف القتال الجاري على الفور للسماح للسلطات الصحية ووكالات المساعدة باحتواء المزيد من انتشار الوباء.// انتهى //15:42ت م0122