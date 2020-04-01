المدينة المنورة 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م واسيواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية من خلال 43 فرقة إسعافية ، منها 37 فرقة أساسية وست فرق إسعافية متقدمة وذلك لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) .ويهدف الفرع من تنفيذ الجولات التفقدية إلى التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة للتأكد من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية ، حيث تبرز جهود الهيئة منذُ تلقي البلاغات في غرفة العمليات والتعامل معها بكل حرفية من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة وخاصةً إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي , وبعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافياً متخذاً جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشئون الصحية و تزويدهم بمعلومات الحالة , وفي المرحلة الأخيرة يتم تعقيم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم .ودعا فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الذي يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في أي مكان وزمان ، مقدمي البلاغات الحرص من ذكر جميع المعلومات عن الحالة بكل شفافية لغرفة العمليات لتقديم المساعدة المناسبة لهم .// انتهى //15:47ت م0124