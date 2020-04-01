الدمام 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واسيواصل أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في المنطقة الشرقية تعليمهم عن بعد في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجاري 1441هـ عبر منظومة التعليم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التعليم بهدف إكمال الطلاب والطالبات لدراستهم التعليمية عن بعد وذلك لحماية الطلاب والطالبات والحفاظ على صحتهم من تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد19).وتشمل المنظومة التعليمية الإلكترونية كل من بوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحد، وبوابة عين التعليمية التي تبث الدروس التعلمية بشكل يومي لمختلف المراحل الدراسية عبر ٢٠ قناة تلفزيونية، إضافة إلى بث القناة على موقع اليوتيوب، وهو الأمر الذي يتيح للطلبة متابعة دروسهم بكل يسر وسهولة.من جهته أوضح المتحدث الإعلامي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن المنظومة التعليمية تمتاز بمحتوى تعليمي تفاعلي وإثرائي يتيح للطلاب والطالبات الحصول على المعلومة والمعرفة في أي وقت، مبيناً أن تعليم الشرقية قد شكل لجنة تشمل قادة المدارس، وذلك لتفعيل وتطبيق البدائل والخيارات التعلمية الإلكترونية التي تعزز منظومة التعليم عن بعد مدة تعليق الدراسة بسبب وباء كورونا المستجد.وأضاف أن المنظومة التعليمية تحتوي على مقررات دراسية إلكترونية ومواد إثرائية وكتب تفاعلية وأنشطة متنوعة تخدم المنهج الدراسي، مؤكداً أن المبادرات التعليمية تعزز من الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي عبر إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية محورها الأساس هما الطالب والطالبة.بدوره أكد المواطن زكي علي الصفار أن المنظومة التعليمية عكست اهتمام وزارة التعليم على مواصلة الطلاب لدراستهم في المنازل بسبب تفشي فايروس كورونا والحد منه، مبيناً أن منظومة التعليم عن بعد تحاكي الواقع المدرسي من خلال متابعة الطلاب للدروس بشكل يومي، موضحاً أن الدراسة عن بعد تعكس الدور المهم الذي يقوم به الكادر التعليمي داخل المدرسة.فيما ذكرت المواطنة أزهار بنت محمد حسين أن المنظومة التعليمية الإلكترونية تدعم جميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وتقدم جميع الشروحات للمواد الدراسية، منوهة في الوقت نفسه بأن هناك عددا من الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم ممن يعانون من التواصل مع المنظومة التعليمة، حيث إنهم يحملون إعاقة سمعية أو بصرية، منوهة بأهمية إيجاد أيقونات تعليمية خاصة لذوي الهم من الطلاب والطالبات.من جانبه عدّ المواطن حميد بن علي الرامس أن وزارة التعليم أثبتت نجاحها من خلال إيجاد حلول بديلة وسريعة تسهم في إكمال الطلاب مسيرتهم التعليمية في ظل وجود أزمات طارئة، مضيفاً أنه يتابع مع أبنائه الدروس عبر المنصة التعليمية الإلكترونية ومن خلال قنوات عين التعليمية والتواصل مع الكادر التعليمي عبر المنصة للاستفسارات التعليمية وتوضيحها.// انتهى//15:52ت م0125