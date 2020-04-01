نجران 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بنجران بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اليوم حملة ميدانية مشتركة على مستودعات التموين الغذائي والأسواق الكبرى، للتأكد من تطبيقها وسائل السلامة والاشتراطات الفنية والصحية.وأكد مدير فرع التجارة بالمنطقة تركي بن راجح آل سليمان، استمرار التجارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتتفيذ الحملات الميدانية المشتركة لمراقبة منافد البيع ومستودعات التموين الغذائي والطبي بالمنطقة ،لضمان وفرة المخزون الغذائي ،وضبط الأسعار ،ورصد المخالفات.وأشار آل سليمان إلى أن الحملة المشتركة مع الدفاع المدني تهدف إلى التأكد من طرق تخزين المواد الغذائية في المستودعات وسلامة المبنى والتهوية، ووفرة المنتجات، وتوافر وسائل السلامة المتمثلة بمخارج الطوارئ وطفايات الحريق المناسبة للمكان، وجودة التوصيلات الكهربائية والكشف على المخازن والمستودعات للتأكد من الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة .//انتهى//15:53ت م0126