عمّان 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن تخصيص الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية - مدد (MADAD) - منحاً للأردن بقيمة 60.5 مليون يورو للإسهام في جهود الحكومة الأردنية وتمكينها من التعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية والأثر المترتب على استضافة اللآجئين السوريين ، ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة في ظل الظروف الراهنة.وستوجه حزمة المساعدات الجديدة - بحسب بيان صحفي - لتمويل تنفيذ ثلاثة مشاريع ذات أولوية، بحيث تخصص المنحة الأولى بقيمة 22 مليون يورو لمشروع دعم خدمات النظام الصحي في الأردن للوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، فيما ستخصص المنحة الثانية بقيمة 11 مليون يورو لمشروع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، فين حين ستقدم المنحة الثالثة بقيمة 27.5 مليون يورو كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وستغطي المنحة العام الدراسي ‪2021-2022‬ م.// انتهى //17:10ت م0136