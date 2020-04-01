تبوك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاق حملة تحت عنوان "يداًبيد" في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كافة دول العالم ،والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - منذ البداية لمكافحة انتشار وباء كورونا وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم" وفي إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية .وتتضمن الحملة عدة مبادرات تطوعية تستهدف فئات تحتاج الدعم والمساندة في هذا الوقت بإشراف إمارة منطقة تبوك ومشاركة عدد من الادارات الحكومية والقطاع الخاص , وتهدف الى مد يد العون للأسر المحتاجة والأسر المنتجة التي توقف عملها في المنطقة بكافة محافظاتها ومراكزها وكذلك تحفيز المراكز الصحية الخاصة الى المساهمة بتقديم العون والتوعية في الأسواق وبعض المواقع وأيضا تقديم الخدمة العلاجية للأسر وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن في منازلهم وتأمين المستلزمات الطبية للأسر وإيصالها لهم .وأكد سمو أمير تبوك على مشاركة الجميع من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات ومحال بيع الاغذئية ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها .وتضمن توجيه سموه لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة بالمنطقة للمشاركة في الحملة وتعزيز دور القطاع الخيري .وسيتم الإعلان عن آلية المساهمة في هذة المبادرات وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن , وسيتولى فريق مختص التنسيق بين الجهات لتفعيل المبادرات لتحقيق الأهداف التي وجه بها سمو أمير المنطقة .// انتهى //17:12ت م0137