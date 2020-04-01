الكويت 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واستلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند نارندا مودي.واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات التي تهم البلدين، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وما تشهده من تطورات جراء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) والإجراءات التي اتُخذت للحد من انتشاره وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحته.// انتهى //17:16ت م0140