المدينة المنورة 08 شعبان 1441هـ الموافق 01 ابريل 2020م واسوثقت "واس" أثناء جولتها اليوم على متاجر وأسواق المواد الغذائية والخضراوات بالمدينة المنورة التزامها بالإجراءت الاحترازية والوقائية التي فرضتها أمانة منطقة المدينة المنورة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين أثناء التسوق.إذ يتم عرض المنتجات من الخضار والفواكه وتقديمها للمستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها، وكما تتم عملية غسل وتعقيم وتطهير الأرضيات ورفوف المواد الغذائية وعربات التسوق بشكل مستمر.وحرصت المتاجر والأسواق بالمدينة المنورة على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين وتوفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات وترك مسافة مناسبة بين المتسوقين التي حددتها بعض الأسواق بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف.// انتهى //17:16ت م0141