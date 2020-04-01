اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 640 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في عدن
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
عدن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 640 حقيبة إيوائية في محافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3,840 نازحا ، مؤكدا حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.
وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.
//انتهى//
17:38ت م
0142