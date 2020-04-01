عدن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 640 حقيبة إيوائية في محافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3,840 نازحا ، مؤكدا حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.//انتهى//17:38ت م0142