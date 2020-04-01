عام / توقيت أذان المغرب بمدينة تبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
تبوك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس
يمثل توقيت الأذان لصلاة المغرب في مدينه تبوك موعداً يجمع بين الانضباطية لرجال الأمن والالتزام الذي يميز سكان المدينة ، فعند الساعة السادسة و 51 دقيقة يحين موعد الأذان الذي يتزامن مع انسحاب المركبات من الطرقات والشوارع بالتدرج إلى أن يكاد المتابع للمشهد في تمام الساعة السابعة مساء - موعد منع التجول - يندهش أمام الوعي والرقي الذي يجسده المواطن والمقيم في مدينة تبوك ، متزامنًا مع الحضور اللافت لرجال الأمن بدورياتهم عند التقاطعات والمداخل والمخارج للمدينة.
واكبت عدسة " واس "تجسيد ذلك الموعد الذي يجمع بين النداء لصلاة المغرب والحضور الأمني والالتزام بتنفيذ قرارات الجهات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين بمدينة تبوك.
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17:51ت م
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