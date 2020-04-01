نيويورك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسهوت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم مع نزوح المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ 2017 وتوقعات قاتمة بخصوص عدد وفيات فيروس كورونا هناك.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15 بالمئة إلى 21227.38 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35 بالمئة ليسجل 2498.08 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 240.60 نقطة أو 3.12 بالمئة إلى 7459.50 نقطة.// انتهى //18:14ت م0149