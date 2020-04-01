الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسعقد مجلس هيئة حقوق الإنسان أعمال الجلسة الثامنة من السنة الرابعة للدورة الثالثة، برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد وذلك عبر الشبكة الافتراضية.وفي البداية أشاد المجلس بالأوامر والتوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – وما بذلته الدولة رعاها الله انطلاقاً من حرصها على حماية صحة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها ، في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) ، مثمناً في الوقت ذاته مراعاة هذه الأوامر والقرارات لحقوق الإنسان وحفظ كرامته.كما أشاد المجلس بقيادة ولي العهد حفظه الله لإدارة أزمة وباء كورونا والنجاحات التي حققتها المملكة في هذا الملف بقيادته والشفافية العالية التي وجه بها سموه للتعامل مع هذا الوباء؛ حيث كان لهذه الإجراءات بالغ الأثر في مكافحته والحد من انتشاره.وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله واطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية وتقرير لجنة الأسرة والمرأة والطفل واتخذ حيالها عددا من الإجراءات.// انتهى //18:23ت م0150