الخرطوم 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأدانت جمهورية السودان بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين.وأكد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني اليوم تضامن السودان حكومة وشعبا مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.// انتهى //18:32ت م0151