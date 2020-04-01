الخرطوم 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مكتبه اليوم بممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والاتحاد الأفريقي وبعثته في السودان وكيفية تنسيق المواقف بين الجانبين.وأكد بلعيش اهتمام الاتحاد الأفريقي بعملية السلام في السودان واستعداده لمواصلة دعمها، معربًا عن ثقته في قدرة السودانيين على إنجاح الفترة الانتقالية.// انتهى //18:53ت م0153