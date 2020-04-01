الخرطوم 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.// انتهى //19:04ت م0154