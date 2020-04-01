بغداد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسقتل وجرح خمسة من القوات الأمنية العراقية بانفجار عبوة ناسفة في منطقة سلسلة جبال مكحول اليوم أثناء حملة قوات الأمن العراقية لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي .وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن عبوة ناسفة انفجرت على قوة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية مما أدى إلى مقتل أحد منتسبيها, وإصابة آمر الكتيبة وهو ضابط برتبة عميد, إضافة إلى ضابط آخر برتبة نقيب, ومنتسبين إثنين بجروح.// انتهى //19:15ت م0156